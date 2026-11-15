Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Birecik'te fabrikanın elevatörüne kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde zeytin ve fıstık fabrikasında elevatöre kapılan M.D., itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Birecik'te fabrikanın elevatörüne kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Olayın meydana gelişi:

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zeytin ve fıstık işleme fabrikasında iş kazası yaşandı. İddiaya göre fabrikada çalışan M.D., üretim hattındaki elevatöre (taşıma düzeneği) kapıldı ve yaralandı.

Müdahale ve kurtarma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle M.D. sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tahliye ve soruşturma:

Yaralı işçi ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı ve kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Birecik&#039;te zeytin ve fıstık fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Birecik'te zeytin ve fıstık fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yol kenarına saplanan midibüste yolcular itfaiye yardımıyla kurtarıldı
images

Operasyon: İlkadım'da 25 gram bonzai ham maddesiyle yakalanan kişi tutuklandı
images

Cezaevi umut mu yoksa çaresizlik mi: Bursa'da ailelerin isyanı
images

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje saplandı, 1 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türkiye pavilyonları COP31'de Anadolu mirasını sıfır atıkla buluşturuyor

Operasyon: İlkadım'da 25 gram bonzai ham maddesiyle yakalanan kişi tutuklandı

Cezaevi umut mu yoksa çaresizlik mi: Bursa'da ailelerin isyanı

Eczacıbaşı deplasmanda kontrollü oyunla Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi