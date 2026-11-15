Birecik'te fabrikanın elevatörüne kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Olayın meydana gelişi:

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zeytin ve fıstık işleme fabrikasında iş kazası yaşandı. İddiaya göre fabrikada çalışan M.D., üretim hattındaki elevatöre (taşıma düzeneği) kapıldı ve yaralandı.

Müdahale ve kurtarma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle M.D. sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tahliye ve soruşturma:

Yaralı işçi ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı ve kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Birecik'te zeytin ve fıstık fabrikasında iş kazası: 1 yaralı