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Kuşadası'nda tek şeritli yolda kaza: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kuşadası'nda Kuştur mevkisinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda aniden sola geçen otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuşadası'nda tek şeritli yolda kaza: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza ve ilk bilgiler:

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Kuşadası-Selçuk kara yolu Kuştur mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki yol çalışması nedeniyle trafik tek şeritten veriliyordu.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 35 AGF 035 plakalı otomobilin aniden sola manevra yaparak karşı şeride geçmek istediği sırada, aynı yönde ilerleyen off-road motosikleti sürücüsü Muhammet Yıldırım otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

Yaralının durumu ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldırım'a ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak değerlendirilen Yıldırım, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden edinilen bilgilere göre Yıldırım'ın kalça ve ayak kırıkları bulunuyor; iç kanama riski nedeniyle uyutularak tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili trafik ekipleri soruşturma başlattı ve kaza yerinde inceleme yapıldı.

Kuşadası&#039;nda motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Kuşadası'nda motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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