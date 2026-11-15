Birecik'te elevatöre kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Birecik'te fabrika kazası: bir işçi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan bir zeytin ve fıstık fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı. Olayın detayları, Cumhuriyet Mahallesi'nde fabrikada çalışan işçi tarafından elevatöre kapılma şeklinde aktarıldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın taşıma düzeneği olan elevatöre kapıldığı iddia edilen işçi M.D., olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi.

Müdahale ve soruşturma:

Sıkıştığı yerden çıkarılan M.D., sağlık ekiplerine teslim edilerek Birecik Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yetkililerin çalışmaları ve soruşturma sonucu, kazanın kesin nedeni belirlenecek.

YARALI İŞÇİ, AMBULANSLA BİRECİK DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.