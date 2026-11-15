Kuşadası'nda tek şeritteki kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Kuşadası-Selçuk kara yolu Kuştur mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki yol çalışması nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyordu.

İddiaya göre, A.Y. yönetimindeki 35 AGF 035 plakalı otomobil aniden sola manevra yaparak karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen off-road motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Yıldırım yönetimindeki motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

Yaralının durumu ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan Yıldırım, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneden edinilen bilgiye göre Yıldırım'ın kalçasında ve ayağında kırıklar bulunduğu, iç kanama riski nedeniyle uyutularak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; trafik ve güvenlik açısından bölgedeki yol çalışmalarının kazanın oluşundaki etkisi araştırılıyor.

KAZAYI GÖRENLERİN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AĞIR YARALI YILDIRIM, AMBULANSLA KUŞADASI DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.