Birecik'te kepçeye çarpan otomobilde hayatını kaybeden çift defnedildi

Olayın ayrıntıları:

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 63 AJR 398 plakalı otomobilin bir iş makinesine arkadan çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Abdullah Polat (26) ile eşi Seher Polat (27) hayatını kaybederken, araç hurdaya döndü ve yol kenarında bekleyenlerin bir kısmı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk incelemenin ardından çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin çocukları Asiye ve Halil İbrahim kazada yaralanarak olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı ve ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların acil servisteki kontrollerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma, gözaltı ve görüntüler:

Kazaya karışan iş makinesinin sürücüsü A.Ç. (19) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki bazı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı; görüntülerde aracın çarpma anı ve yol kenarındakilerin kaza anında kaçışmaları yer aldı.

Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Polat çifti, Bozova ilçesi kırsal Demirbilek Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi; törene yakınları ve komşuları katıldı.

Öte yandan sosyal medyada ve yerel kaynaklarda, hayatını kaybeden sürücü Abdullah Polat'a ait olduğu belirtilen bir düğündeki dans görüntüleri paylaşıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor ve kazanın kesin sebebi yetkililerce yapılan incelemeyle belirlenecek.

ABDULLAH POLAT İLE EŞİ SEHER POLAT HAYATINI KAYBETTİ.