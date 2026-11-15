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Yenipazar’da eğitime katkı sunan 5 öğretmene ödül

Yenipazar'da Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen 5 öğretmen, eğitim süreçlerine katkıları nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol tarafından törenle ödüllendirildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yenipazar’da eğitime katkı sunan 5 öğretmene ödül

Yenipazar'da öğretmenlere ödül töreni:

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, eğitim öğretim süreçlerine yaptığı katkılar ve özverili çalışmaları nedeniyle beş öğretmen ödüle layık görüldü. Ödül değerlendirmesi Milli Eğitim Bakanlığı ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygun bulundu ve yenipazar ilçe milli eğitim müdürü Serkan Akyol tarafından takdim edildi.

ödül alan öğretmenler:

Tören kapsamında ödül alan eğitimciler arasında Gülfatma Camcı, Muammer Sertçelik ve Mustafa Aslım yer aldı. Bu öğretmenler Yenipazar Merkez İlkokulu çatısı altında görev yapıyor. Ayrıca Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu öğretmeni Halim Cihat Yeşilçınar ile Donduran İlkokulu-Ortaokulu öğretmeni Veda Kayserili de listeye dahil edildi.

ilçe müdürünün teşekkürleri:

Ödül takdimi sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, öğretmenleri tebrik ederek eğitim camiasına sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti. Akyol, ödüllerin hem bireysel başarıyı hem de ilçedeki eğitim kalitesinin artışını yansıttığını vurguladı ve öğretmenlerin özverili çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Tören, Yenipazar'da eğitim çalışanlarının motivasyonunu artırmayı ve iyi örneklerin öne çıkarılmasını hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi. İlçe yönetimi, benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

AYDIN&#039;IN YENİPAZAR İLÇESİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE SUNDUKLARI KATKILAR VE ÖZVERİLİ...

AYDIN'IN YENİPAZAR İLÇESİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE SUNDUKLARI KATKILAR VE ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI DOLAYISIYLA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN 5 ÖĞRETMENE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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