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Tarsus'ta itfaiye ve iş makineleri saman balyası yangınını kontrol altına aldı

Heleke Mahallesi'ndeki çiftlikte öğle saatlerinde başlayan saman balyası yangını, Mersin Büyükşehir itfaiye ve koordinasyon ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tarsus'ta itfaiye ve iş makineleri saman balyası yangınını kontrol altına aldı

olayın gelişimi:

Mersin’in Tarsus ilçesi Heleke Mahallesi’ndeki bir çiftlikte, öğle saatlerinde istiflenmiş saman balyalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede müdahale ekipleri sevk edildi. Yangının hızla yayılan dumanı, çevrede endişeye neden oldu.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerinin temin ettiği iş makinası ve arazözlerle destek verildi. Koordineli çalışma sayesinde alevler yoğun uğraş sonucunda kontrol altına alındı.

hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmese de olayın meydana getirdiği maddi hasar tespit ediliyor. Olay yerinde halen soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı ve sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

HELEKE MAHALLESİNDE, BİR ÇİFTLİK İÇERİSİNDE İSTİFLENMİŞ SAMAN BALYALARINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN...

HELEKE MAHALLESİNDE, BİR ÇİFTLİK İÇERİSİNDE İSTİFLENMİŞ SAMAN BALYALARINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI İLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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