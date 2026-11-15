Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje saplandı, 1 kişi yaralandı

kaza ve olay yeri:

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolu İsabali Mahallesi mevkiinde, Bilecik istikametinde seyir halindeki bir hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazaya karışan araç 16 U 8580 plakalı hafif ticari araç olarak kayda geçti.

yaralanma ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje saplanırken araçta bulunan 6 kişiden E.A. isimli yolcu yaralandı. Diğer 5 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sağlık, polis ve itfaiye birimlerini sevk etti.

tahliye ve inceleme:

Yaralı E.A., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerindeki bulgular ile sürücünün hakimiyeti kaybetmesine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

SAKARYA'NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPARAK SAPLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.