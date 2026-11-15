Veliler Bolvadin'de aile eğitimi üzerine düzenlenen kitap yarışmasında buluştu

Veliler Bolvadin'de kitap yarışmasında buluştu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kitap okuma yarışmasına yaklaşık 150 veli katıldı. Etkinlik, ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını teşvik etmek ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin amacı:

Organizasyonda veliler, Doğan Cüceloğlu'nun "Başarıya Götüren Aile" adlı eserinden sorumlu tutuldu. Yapılan bilgilendirmede, ailenin öğrenci gelişimindeki rolüne dikkat çekildi ve ebeveynlerin okuma alışkanlığının çocuklara model olacağı vurgulandı.

Sınav ve katılım:

TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda bir araya gelen veliler, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'in konuşmasının ardından sınıflara alınarak sınava girdi. Keleş, konuşmasında velilerin öğrencilerin yetiştirilmesinde üstlendiği sorumluluklara işaret etti ve emeği geçen idareci ile öğretmenlere teşekkür etti.

Mehmet Ali Keleş'in etkinlikte öne çıkan ifadesi şöyle oldu: "Güçlü bir eğitim sistemi, ancak sağlam temeller üzerine kurulu okul-aile iş birliğiyle mümkündür." Keleş ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra karakter gelişimi, özgüven kazanımı ve hayata hazırlanmasında aile tutumlarının belirleyici olduğunu kaydetti.

Yarışma, velilerin okuma pratiğini artırma ve okul-aile iş birliğini güçlendirme hedefiyle düzenlenen bir adım olarak değerlendirildi. Programın uygulama biçimi ve katılım düzeyi, benzer etkinliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik örnek teşkil edebilecek nitelikte kabul edildi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN KİTAP OKUMA YARIŞMASINA YAKLAŞIK 150 VELİ KATILDI.