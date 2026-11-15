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Mersin'de sigorta ve bahis ağına yönelik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı

Mersin'de iki operasyonda sigorta acentesiyle 50 kişiyi 3 milyon 800 bin lira dolandırdıkları ve bahis paneli işlettikleri gerekçesiyle 10 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de sigorta ve bahis ağına yönelik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı

Mersin'de yürütülen soruşturmanın kapsamı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyon başlattı. Operasyonlar 11 Kasım 2026 tarihinde başlayıp devam eden iki ayrı çalışmayla sürdürüldü.

Sigorta acentesi üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık:

İlk çalışmada, bir sigorta acentesi aracılığıyla 50 vatandaşı toplam 3 milyon 800 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu gruptan, nitelikli dolandırıcılık suçundan sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklandı; 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yasa dışı bahis paneli ve banka hesapları

Operasyonun diğer ayağında, yasa dışı bahis sitelerine ait panelleri yönettikleri ve banka hesapları üzerinden para transferleri yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Bu şüpheliler arasında 24 yıl 5 ay ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişinin de bulunduğu bildirildi.

Soruşturma sonucunda bahis paneli yöneticisi oldukları değerlendirilen bu 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yetkililer, bu grupta ücret karşılığında set halinde banka hesapları toplandığını ve bu hesaplara gelen para transferlerinin gerçekleştirildiğini belirledi.

Toplamda, emniyetteki işlemler sonrası 16 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi; bu isimlerden 10 şüpheli tutuklandı ve 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

BELİRLENEN ADRESLERDE ARAMALR YAPILDI

BELİRLENEN ADRESLERDE ARAMALR YAPILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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