Kardeşlik ve miras vurgusu: MHP Gaziantep il kongresi 20 Eylül'de

MHP Gaziantep il kongresi hazırlıkları tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı, MHP Genel Merkezi tarafından ilan edilen kongre takvimi doğrultusunda il kongresi için geri sayımın başladığını açıkladı. Genel Merkezin 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' vizyonu çerçevesinde yürütülen süreç kapsamında Gaziantep İl Kongresi, 20 Eylül Pazar günü, '20 Eylül’de 25 Aralık Ruhu ile Buluşuyoruz' parolasıyla düzenlenecek.

25 Aralık bağlamı:

İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kongrenin sadece bir teşkilat toplantısı olmadığını, aynı zamanda Gaziantep’in tarihsel direnişi ile Milliyetçi-Ülkücü hareketin şehitler mirasının buluştuğu bir anma niteliği taşıdığını belirtti. Kılıç, 'Ecdadın 25 Aralık’taki sarsılmaz duruşu ile ülkücü şehitlerimizin mukaddes emaneti, bugün yolumuzu aydınlatan en büyük meşaledir' ifadelerini kullandı.

Kılıç konuşmasında Gaziantep’in kurtuluş mücadelesine vurgu yaparak, 'Gazi şehrimiz, 6 bin 317 şehidinin kanıyla yazdığı 25 Aralık destanıyla vatan savunmasının ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir' dedi. Şahin Beyler, Şehit Kamiller, Karayılanlar ve Özdemir Beyler gibi isimlerin sergilediği tarihsel duruş ile Ülkücü şehitlerin yakın tarihte gösterdiği fedakârlığın aynı ruhun tezahürü olduğunu vurguladı.

Kongre hazırlıkları ve program:

MHP Gaziantep Teşkilatı’nda ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresine odaklanıldı. İl Başkanlığı, genel merkez onayının ardından kongre hazırlıklarının eksiksiz tamamlandığını duyurdu. Parti kanallarından yapılan açıklamaya göre kongre, 20 Eylül Pazar günü Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi (ŞKM)’nde gerçekleştirilecek.

Kongre günü delegilerin ve katılımcıların ağırlanacağı organizasyon sabah 10.00 itibarıyla kapılarını açacak ve akşam 17.00ye kadar sürecek. İl Başkanı Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından çizilen ilkeler doğrultusunda hareket ettiklerini, kongrenin hem geçmişe saygı hem de geleceğe yönelik kararlılığın sergileneceği bir platform olacağını belirtti.

Kılıç ayrıca, 'Genel Merkezimizin 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' anlayışıyla çizdiği istikamet, bizlere hem 25 Aralık kahramanlarının hem de Ülkücü şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkma sorumluluğunu yüklemektedir' diyerek, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın boyun borcu olduğunu ifade etti.

Kongrenin içeriği, katılımcı profili ve tören akışıyla ilgili son düzenlemelerin kongre öncesinde ilan edilmesi bekleniyor.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GAZİANTEP İL BAŞKANI MEHMET SAİT KILIÇ