Ortak akılla büyüme hedefi: TSO adayı Boyraz inşaat mühendisleriyle buluştu

boyraz'ın inşaat mühendisleri odası ziyaretinin içeriği:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkan adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliğini ziyaret etti. İl Temsilcisi Eser Alan ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmede kent ekonomisi ve inşaat sektörünün mevcut durumu ele alındı.

gündemdeki başlıca konular:

Ziyarette, Malatya’daki inşaat sektörünün durumu, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. Boyraz, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyerek istişare kültürünün önemine vurgu yaptı. Sözleri arasında, "Malatya’nın geleceği açısından ortak akıl ve istişare kültürü büyük önem taşıyor. Kentimizin ekonomik potansiyelini daha etkin şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" ifadesi öne çıktı.

iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanma mesajı:

Görüşmede ayrıca TSO’nun önümüzdeki dönemde kent ekonomisine ve iş dünyasına yönelik çalışmaları değerlendirildi. Boyraz, "Malatya’nın ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunacak çalışmaların içerisinde sektör temsilcilerimizin görüşlerini dikkate almamız gerekiyor. İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceğiz" sözleriyle planlanan yaklaşımı özetledi. Ziyaret, teşekkür ve karşılıklı değerlendirme mesajlarıyla sonlandı; Boyraz, farklı meslek kuruluşları ve sektör temsilcileriyle görüş alışverişlerini sürdürme kararlılığını yineledi.

BOYRAZ’DAN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NA ZİYARET