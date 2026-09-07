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Ortak akılla büyüme hedefi: TSO adayı Boyraz inşaat mühendisleriyle buluştu

TSO başkan adayı Mahmut Boyraz, İnşaat Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliğini ziyaret edip sektörel sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ortak akılla büyüme hedefi: TSO adayı Boyraz inşaat mühendisleriyle buluştu

boyraz'ın inşaat mühendisleri odası ziyaretinin içeriği:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkan adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliğini ziyaret etti. İl Temsilcisi Eser Alan ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmede kent ekonomisi ve inşaat sektörünün mevcut durumu ele alındı.

gündemdeki başlıca konular:

Ziyarette, Malatya’daki inşaat sektörünün durumu, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. Boyraz, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyerek istişare kültürünün önemine vurgu yaptı. Sözleri arasında, "Malatya’nın geleceği açısından ortak akıl ve istişare kültürü büyük önem taşıyor. Kentimizin ekonomik potansiyelini daha etkin şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" ifadesi öne çıktı.

iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanma mesajı:

Görüşmede ayrıca TSO’nun önümüzdeki dönemde kent ekonomisine ve iş dünyasına yönelik çalışmaları değerlendirildi. Boyraz, "Malatya’nın ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunacak çalışmaların içerisinde sektör temsilcilerimizin görüşlerini dikkate almamız gerekiyor. İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceğiz" sözleriyle planlanan yaklaşımı özetledi. Ziyaret, teşekkür ve karşılıklı değerlendirme mesajlarıyla sonlandı; Boyraz, farklı meslek kuruluşları ve sektör temsilcileriyle görüş alışverişlerini sürdürme kararlılığını yineledi.

BOYRAZ’DAN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NA ZİYARET

BOYRAZ’DAN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NA ZİYARET

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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