Somut adımlar talebi: DEM Parti eş genel başkanı Bakırhan üç alana dikkat çekti

DEM Parti grup toplantısında genel değerlendirme:

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM 28. dönem 5. yasama yılının ilk grup toplantısında partililere seslendi. Bakırhan, toplantıda eğitim, spor ve barış sürecine ilişkin tespitlerini sıralayarak, artık sözlerden öteye geçen somut adımların atılmasını istedi.

okullarda güvenlik ve koruyucu politikalar:

Bakırhan toplantıda son dönemde yaşanan bir okul saldırısına dikkat çekti; saldırıda 3'ü ağır olmak üzere 8 öğrenci yaralandı. Yaralılara acil şifa dileyen Bakırhan, okulların eskiden olduğu gibi çocukların kendisini en güvende hissettiği mekânlar olması gerektiğini vurguladı.

Bu saldırının, okullarda alınan güvenlik önlemlerinin yeniden ele alınmasını zorunlu kıldığını belirten Bakırhan, tek başına güvenlik önleminin yeterli olmayacağını söyledi. Her okula yeterli sayıda psikolojik danışman atanması gerektiğini, çocuklar arasında şiddet ve akran zorbalığına karşı kalıcı ve önleyici programların eğitim sendikaları, aileler, öğrenciler ve uzmanlarla birlikte hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

futbolda şeffaflık ve adalet çağrısı:

Bakırhan, toplantıda Hakkâri Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisinin katılımına da atıfta bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 5 yılda bahis oynadıkları gerekçesiyle 448 yöneticiyi disipline sevk ettiğine dikkat çekti. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu Başkanının sahtecilik soruşturmasında tutuklanmasını da hatırlattı.

Futboldaki usulsüzlükleri 'ranta kadar milletin formasına, sevincine, futbol tutkusuna sızan bir rezalet' olarak tanımlayan Bakırhan, insanların takımlarına, hakemlere ve oyunun temizliğine güven duymak istediğini belirtti. Bugünün koşullarında bile takımların sahada değil, masada oynanan oyunların parçası haline getirildiği eleştirisini yöneltti.

barış süreci: çerçeve yasa, koordinasyon kurulları ve somut adımlar:

Bakırhan, çerçeve yasanın meclisten 467 gibi tarihi bir oyla geçtiğini hatırlatarak, bu yasanın öngördüğü mekanizmaların işletilmesinin önemine vurgu yaptı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan Koordinasyon Kurulu ve bünyesindeki dört alt komisyondan artık çalışmaların ve sonuçların görülmesi gerektiğini söyledi.

"Bir somut adım bin sözden iyidir" sözünü hatırlatan Bakırhan, "Artık sözler yerine somut adım beklediğimizi belirtmek istiyoruz" dedi. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Kurulunun etkin çalışmasının sürecin başarıyla tamamlanması açısından tarihi önemde olduğunu belirtti ve bu kurulun bir an evvel Öcalan'ın koordinatörlüğünde çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti.

barışın terazisi ve meclisin rolü:

Bakırhan, barış sürecinin doğru işlemesi için 'terazi' benzetmesiyle iki unsurun dengede tutulması gerektiğini açıkladı: bir yanda silahsızlanma, diğer yanda hukuki güvenceler ve demokratik hakların tanınması. Tek taraflı yüklenen sorumluluğun işlemez olduğunu belirterek, istenen her sorumluluğun yerine getirilmesi için gerekli şartların da oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Meclise de görev düştüğünü ifade eden Bakırhan, çerçeve yasanın öngördüğü izleme komisyonunun en kısa zamanda kurulup çalışmalarına başlaması, Meclisin uygulamayı izlemesi, aksayan noktaları gündemine alması ve gerektiğinde taraflarla görüşüp yasal düzenlemeler için harekete geçmesi çağrısında bulundu. Bütün partileri bu tarihi süreçte sorumluluk almaya davet etti.

Toplantıda Bakırhan, gençlerin hayatını kaybetmediği, annelerin çocuklarını toprağa vermediği, herkesin kimliği, dili ve inancıyla özgürce yaşayabildiği bir ülke hedefinin altını çizerek, bu hedefe ulaşmak için belirsizliklerin giderilmesi ve toplumun beklentilerinin ertelenmemesi gerektiğini yineledi.

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM PARTİ) EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN, "ARTIK BU KURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMALARINI VE SONUÇLARINI GÖRMEK İSTİYORUZ. KÜRTÇEDE BİR SÖZ VAR, ‘BİR SOMUT ADIM BİN SÖZDEN İYİDİR’ DİYORLAR. BİZ DE ARTIK SÖZLER YERİNE SOMUT ADIM BEKLEDİĞİMİZİ BELİRTMEK İSTİYORUZ" DEDİ.