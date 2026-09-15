Bitlis'ten gökyüzüne selam: çocuklar Gazze için uçurtmalarını bıraktı

Bitlis'te "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" kampanyası kapsamında Bitlis'te düzenlenen program Mevlana Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çocuklar, öğretmenleri ve aileleri Filistin renklerinde balonlar ve uçurtmalar taşıyarak Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki akranlarına destek mesajı gönderdi.

etkinlik ve katılımcılar:

Parkta rengârenk uçurtmaların gökyüzüne bırakıldığı etkinlikte, çocuklar barış, kardeşlik ve umut temalı kısa notlar ve pankartlar taşıdı. Uçurtmaların yanı sıra Filistin renkli balonlar da gökyüzünü süsleyerek izleyenlerde duygusal anlar yaşattı. Program boyunca çocukların gönderdiği mesajlarla, dünyadaki muhacir, mülteci ve çatışma mağduru çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

valinin vurguları ve eğitime bakış:

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeni eğitim öğretim yılı için temennide bulunarak eğitimin sadece akademik bilgi aktarımı olmadığını, insani değerlerin kazandırılmasının da son derece önemli olduğunu belirtti. Karakaya, etkinliğin amacını anlatırken, "Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından... Gazze'deki zulme karşı bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu etkinliği ilimizde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Karakaya ayrıca şunları söyledi: "Öncelikle 2026-2027 yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Biz çocuklarımızın sadece okulda edindiği bilgilerle kalmasına razı olamayız. Çocuklarımızın dünyada olup bitenlere karşı duyarlı olmalarını, iyi bir insan olmalarını da teşvik etmek durumundayız." Karakaya, dünyanın bütün çocuklarının güven ve huzur içinde yaşamasını dileyerek Türkiye'nin bu konuda sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

il millî eğitim müdürünün ve çocukların mesajı:

Bitlis İl Millî Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek kampanyanın illerde eş zamanlı yürütüldüğünü, çocukların buradan Gazze ve Filistin'deki yaşıtlarına bir köprü oluşturacağını söyledi. Özyolcu, ildeki tüm okullarda aynı temayla etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

Etkinliğe katılan öğrenciler arasında yer alan Mehmet Ayaz Genç, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" mesajını tekrarlayarak bir gün Gazzeli akranlarıyla birlikte uçurtma uçurmayı umut ettiğini dile getirdi.

Bitlis'teki program, çocukların barış ve umut dilekleriyle uçurtmalarını gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi. Etkinlik, hem yerel düzeyde dayanışma duygusunu pekiştirdi hem de Millî Eğitim Bakanlığı’nın küresel duyarlılığı artırma hedefi çerçevesinde çocuklara empati ve sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçladı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN GAZZE BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE YAŞANANLARA YÖNELİK DUYARLILIĞI ARTIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN "UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN" ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BİTLİS’TE ANLAMLI BİR PROGRAM DÜZENLENDİ.