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Tohumun gücü: Palu Mahman'da ata tohumuyla yetişen domatesler 1,2 kiloya ulaşıyor

Elazığ Palu'nun Mahman köyünde, kimyasal kullanılmadan yetiştirilen ata tohumu domatesler 500 gramdan 1,2 kiloya kadar ulaşarak talep görüyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Tohumun gücü: Palu Mahman'da ata tohumuyla yetişen domatesler 1,2 kiloya ulaşıyor

Mahman köyünden doğal dev domatesler

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Mahman köyünde ata tohumuyla yetiştirilen domatesler, hiçbir kimyasal ilaç veya katkı maddesi kullanılmadan organik yöntemlerle üretiliyor. Ürünlerin doğallığı ve iri taneleri yörede yoğun ilgi görüyor; bazı örneklerin ağırlığı 1,2 kilograma kadar ulaşıyor.

Üretim yöntemi:

Üretici Arif Meydanoğlu, toprak veriminin ön planda olduğu üretimde hiçbir tarımsal ilaç kullanılmadığını belirtiyor. Meydanoğlu, "Kendi halinde, toprağın gücüyle 500 gramdan başlayıp 1 kilo 200 grama kadar büyüyor" diyerek ürünlerin tamamen doğal olduğunu vurguluyor.

Ağırlık ve fiyat:

Domateslerin gramajı standartların oldukça üzerinde seyrediyor; çiftlikteki ürünler genellikle 500 gram ile 1,2 kilogram aralığında bulunuyor. Meydanoğlu ayrıca, geçenlerde tarttığı örneklerden birinin tam 1 kilo 200 gram geldiğini ve bu ürünlerin kilosunun 50 liradan alıcı bulduğunu aktarıyor.

Üretici, ata tohumu domateslerin bölgeye özgü olduğunu, farklı topraklarda aynı verimin alınamayacağını söylüyor. Mahman köyündeki üretim, organik tarıma ilgi duyan tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Ata tohumu büyük domatesler doğallığıyla dikkat çekiyor

Ata tohumu büyük domatesler doğallığıyla dikkat çekiyor

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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