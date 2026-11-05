Bitmeyen çile: Çivril ve Dinar arasındaki yol sürücüleri zorluyor

Çalışmalar ve oluşan hasarlar:

Denizli’nin Çivril ilçesini Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlayan karayolunda, 2018 yılında başlayan yapım ve genişletme çalışmaları halen sürüyor. Ancak güzergâhın bir bölümünde kazıların tamamlanmaması ve zemin bozulmaları nedeniyle yolda büyük çukurlar oluştu.

Özellikle Işıklı ile Yuvaköy mahalleleri arasındaki kesim ile Beydilli ve Gümüşsu bağlantı noktalarında görülen çökmeler ulaşım güvenliğini olumsuz etkiliyor. Haber kaynaklarına göre çukurlar yer yer 30 santimetre derinliğe ve 50 santimetre genişliğe ulaşabiliyor; bu durum bazı araçlarda maddi hasara yol açtı.

Sürücüler ve velilerin tepkisi:

Yol bozuklukları, güzergâhı ilk kez kullanan sürücüler açısından da risk oluşturuyor ve bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, çalışmaların yavaş ilerlediğini, kazılan ama tamamlanmamış bölümlerin özellikle yağış ve gece koşullarında daha tehlikeli hâle geldiğini belirtiyor.

Her gün bu yolu kullanan öğrenci servisleri nedeniyle ailelerin kaygısı da artmış durumda. Öğrenci velisi Mehmet Demir yetkililere seslenerek “Çivril’in bitmeyen yolunda bizlerin de sesini duysunlar. Her gün öğrenci servisleri bu yoldan geçiyor. Anne babalar olarak çocuklarımızın güvenliğinden endişeliyiz. Bu yolu çocuklarımıza reva mı görüyorlar? Bir kaza yaşanmadan, çocuklarımızın canı yanmadan yetkililerin sesimizi duymasını ve gerekli önlemleri almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Beklenen adımlar ve talepler:

Bölge sakinleri, ihale süreçleri ve çalışma programlarının hızlandırılmasını, güzergâhın düzenli denetimden geçirilmesini ve eksik kalan altyapı işlerinin süratle tamamlanmasını talep ediyor. Vatandaşlar, yolun tamamlanmamasının yalnızca sürücüleri değil, günlük ulaşımı kullanan herkes—özellikle öğrenciler ve ailelerini—doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Yetkililerin denetim ve onarım çalışmalarını artırması, eksik bölümlerin acil müdahaleyle güvenli hâle getirilmesi bölgedeki en öncelikli beklenti olarak öne çıkıyor.

YOL DİNAR-ÇİVRİL