Nazilli Ordu Caddesi'nde 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı ve yol yenileme çalışması

Nazilli Ordu Caddesi'nde altyapı ve yol yenileme çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nazilli ilçesinde yürüttükleri çalışmalarla hem altyapıyı yeniliyor hem de yol konforunu artırıyor. İlçedeki Ordu Caddesi, ASKİ ve Fen İşleri çalışmalarının eş zamanlı ilerlediği ana güzergahlardan biri olarak öne çıkıyor.

Altyapı çalışmaları:

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 4 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu hattı yenileme projesinde, 225 adet abone bağlantısı yenileme işleri sürüyor. Cadde boyunca gerçekleştirilen kazı ve montaj işlemleriyla mevcut hatlar modernizasyon amaçlı değiştiriliyor; çalışmalarda aşama aşama ilerleniyor.

Yol yenileme ve düzenlemeler:

Altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen uygulamalarda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme, orta refüj düzenleme ile yol çizgi ve logo çalışmalarını yapıyor. Güzergah tamamlandığında cadde, yenilenmiş fiziksel görünümü ve iyileştirilmiş güvenliğiyle vatandaşların kullanımına sunulacak.

Özlem Çerçioğlu çalışmalarla ilgili olarak, "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Yatırım ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, hizmetlerimizi Aydınımıza kazandırıyoruz. Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN NAZİLLİ’DE YOL YENİLEME VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR