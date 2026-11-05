Ümraniyespor deplasmanda Kayserispor'u ağırlıyor: maçın hakemi açıklandı

maç bilgileri

1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor, 08 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Ümraniye'de oynanacak ve resmi atama listesine göre hakem kadrosu açıklandı.

hakem kadrosu:

Müsabakayı İzmir Bölgesi Hakemi Muhammet Alperen Çopur yönetecek. Çopur'un yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Buğra Can Semercioğlu yapacak, dördüncü hakem görevi ise İbrahim Güner'e verildi.

hakem atamasının anlamı:

Atama listesi, maç yönetiminde sorumluluk dağılımını netleştiriyor. Başhakem Çopur ve yardımcılarının rolü tartışmasız olarak oyunun akışını, kuralların uygulanmasını ve saha içi düzeni sağlamak üzerine yoğunlaşacak.

Takımlar, resmi kadronun açıklanmasının ardından maç hazırlıklarını tamamlayıp belirtilen saatte sahada yerini alacak. Hakem heyetinin sahadaki kararları, mücadelenin seyrini belirleyebilecek önemli unsurlar arasında yer alacak.

1. LİG'İN 14. HAFTASINDA KAYSERİSPOR'UN ÜMRANİYESPOR’A KONUK OLACAĞI MÜCADELEDE HAKEM MUHAMMET ALPEREN ÇOPUR DÜDÜK ÇALACAK.