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Silifke'de yangından etkilenen bölge 11 kasımda toplu fidan dikimiyle yeşerecek

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz 2026'de yanan Yeşilovacık Mahallesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşacak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Silifke'de yangından etkilenen bölge 11 kasımda toplu fidan dikimiyle yeşerecek

Silifke'de ağaçlandırma hazırlıkları başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen orman yangınında zarar gören Yeşilovacık Mahallesi'ndeki alan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenecek fidan dikim etkinliği için hazırlanmaya başlandı.

hazırlık çalışmaları yerinde incelendi:

Alanda arazi hazırlığı çalışmaları sürerken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri saha incelemelerinde bulundu. Heyette Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sinan Saatçı, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Basın ve İletişim Şube Müdürü Abdurrahman Sezer, Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin ve işletme şefleri yer aldı.

etkinlik öncesi çalışmalar ve hedefler:

Hazırlık çalışmaları kapsamında fidan dikimine uygun hale getirme, toprak işlemleri ve dikim alanlarının düzenlenmesi gibi uygulamalar yürütülüyor. Heyet, Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin'den saha çalışmaları hakkında bilgi alarak etkinlik öncesinde yapılması gerekenleri değerlendirdi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenecek etkinlikte, orman yangınından zarar gören alana binlerce fidan dikilerek bölgenin yeniden yeşillendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE 29 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN...

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE 29 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN YEŞİLOVACIK MAHALLESİ’NDEKİ ALANDA, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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