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Zonguldak'ta İhsan Soyak sokakta tek yön uygulaması başladı

Zonguldak Valiliği, Yayla Mahallesi'ndeki İhsan Soyak Sokak'ı tek yönlü trafiğe çevirdi; araçlar yalnızca Kadırga Caddesi istikametinde ilerleyecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak'ta İhsan Soyak sokakta tek yön uygulaması başladı

trafik akışında yapılan değişiklik:

Zonguldak İl Trafik Komisyonu kent merkezinde yeni bir düzenlemeye gitti. Yayla Mahallesi'nde yer alan İhsan Soyak Sokakın trafik yönü değiştirilerek tek yönlü hale getirildi. Sokağın Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü önünden geçen bölümünde araçlar artık yalnızca Kadırga Caddesi yönüne doğru ilerleyecek.

geçiş ve denetim uyarısı:

Valilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhta karşı yönden araç geçişine izin verilmeyeceği belirtildi. Sürücülerden yeni trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve değişen akışa göre hareket etmeleri istendi. Yetkililer, uygulamanın sahada işaretlemelerle desteklendiğini ve sürücülerin yönlendirmelere uymalarının önemli olduğunu vurguladı.

gündelik ulaşımda etkileri:

Uygulamanın hangi süreyle veya hangi ek önlemlerle uygulanacağı hakkında ilave bir bilgi paylaşılmadı; bu nedenle güzergâhı kullanacak sürücülerin ilan ve işaretlemeleri takip etmeye devam etmeleri gerektiği kaydedildi. Değişiklik, İhsan Soyak Sokak ile bağlantılı noktalarda ulaşım akışını doğrudan etkileyecek nitelikte olduğu için bölge kullanıcılarının dikkatli olması önem taşıyor.

ZONGULDAK İL TRAFİK KOMİSYONU, KENT MERKEZİNDEKİ İHSAN SOYAK SOKAK&#039;TA TRAFİK AKIŞININ YÖNÜNÜ...

ZONGULDAK İL TRAFİK KOMİSYONU, KENT MERKEZİNDEKİ İHSAN SOYAK SOKAK'TA TRAFİK AKIŞININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEN GEÇEN YOLDA ARAÇLAR ARTIK KADIRGA CADDESİ YÖNÜNDE İLERLEYECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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