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Bodrum Belediyesi sahadaki çalışma koşullarını sağlık taramasıyla güçlendiriyor

Bodrum Belediyesi, tehlikeli sınıftaki Temizlik, Fen, Destek ve Park-Bahçeler personeli dahil 400 saha çalışanına periyodik sağlık taraması yaptı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:35

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bodrum Belediyesi sahadaki çalışma koşullarını sağlık taramasıyla güçlendiriyor

Bodrum Belediyesi sahadaki çalışma koşullarını sağlık taramasıyla güçlendiriyor

Bodrum Belediyesi, sahada görev yapan personelin sağlık ve güvenliğini önceliklendiren periyodik sağlık tarama uygulamalarını sürdürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinasyonunda yürütülen çalışmada, 400 saha çalışanı kapsamlı muayene ve tetkiklerden geçirildi. Uygulama, belediyenin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan müdürlüklerini kapsayacak şekilde planlandı.

uygulamanın kapsamı:

Kapsamda Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerinde görevli personel yer aldı. Risk değerlendirmelerine göre akciğer grafileri çekildi, tetanos aşıları uygulandı ve ihtiyaç duyulan personele işitme testi ile solunum fonksiyon testi gibi özel periyodik tetkikler yapıldı. Tüm işlemler İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesindeki sağlık kadrosu tarafından gerçekleştirildi.

Uygulamanın saha çalışmaları, işyeri hekimi ve iş sağlığı uzmanlarının denetiminde tamamlandı; muayene sonuçlarına göre reçete ve yönlendirmeler yapıldı.

işyeri hekiminden değerlendirme:

İşyeri Hekimi Dr. Doğan Özkan, yapılan uygulamalar hakkında şu bilgileri verdi: "İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sahada görev yapan belediye personellerimizin yılda bir periyodik muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Çalıştıkları işin niteliğine göre gerekli görülen personele işitme testi, solunum fonksiyon testi ve rutin akciğer grafilerini yılda bir kez çekiyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan personellerimizin ise iki yılda bir periyodik muayene ve tetkiklerini tamamlıyoruz. Ayrıca ihtiyaç dahilinde personellerimizin muayenelerini yapıp reçetelerini düzenliyoruz".

Bodrum Belediyesi, saha çalışanlarının sağlık ve güvenliğini gözeten bu periyodik uygulamaları düzenli şekilde devam ettirerek iş yerinde risklerin erken tespiti ve müdahalesini hedefliyor.

SAHA PERSONELİNE GENİŞ KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI

SAHA PERSONELİNE GENİŞ KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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