Dolar 49,1922 +0,03%
Euro 55,1039 -0,44%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.558,12 -0,97%
EUR/USD 1,1198 -0,57%
Brent Petrol 100,12 -0,46%
--°

Muğla'nın şampiyon pehlivanı kupasını valiye sundu

Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası'nda Deste Küçük Boy Türkiye şampiyonu Kadir Buğra Dikik, kupasını Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a takdim etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğla'nın şampiyon pehlivanı kupasını valiye sundu

valilikte şampiyonluk ziyareti

57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupasında Deste Küçük Boy Türkiye şampiyonluğunu kazanan Kadir Buğra Dikik, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim etti. Fethiye Güreş Spor Kulübü sporcusu Dikik'in ziyareti, kentteki spor gündemini canlı tuttu.

ziyaretin katılımcıları ve tören anı:

Ziyarette Beşkaza Kültür Platformu Başkanı Devrim Karakuş, Fethiye Güreş Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Yüksel Topçu, kulüp yöneticisi Şevket Gürol ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş da hazır bulundu. Dikik, kulübünün ve yakınlarının desteğiyle elde ettiği başarının simgesi olan kupayı valiye sunarken toplu fotoğraf ve kısa bir kutlama gerçekleştirildi.

vali akbıyık'ın değerlendirmesi:

Vali Akbıyık, Gençlik Yılı çerçevesinde gençlerin spordaki başarılarının Muğla için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Akbıyık, "Kadir Buğra evladımızın er meydanında sergilediği azim, kararlılık ve disiplin, ata sporumuzun geleceği açısından hepimize büyük bir gurur yaşatmıştır. İnanıyorum ki Kadir Buğra evladımız bu azim ve gayretle daha nice şampiyonluklara imza atacak, ilimizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı en üst kürsülerde gururla temsil edecektir" sözleriyle genç sporcuyu kutladı.

Vali ayrıca genç sporcuların her zaman destekçisi olduklarını belirterek, şampiyonun başarısında emeği geçen kulüp yöneticileri ve antrenörleri de tebrik etti.

deste yükselmesi ve ödül:

Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde elde ettiği dereceyle Ayak Boyu'ndan Deste Küçük Boy'a terfi eden Kadir Buğra Dikik, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki zaferiyle aynı sezonda Deste Orta Boy'a yükselmeyi başardı. Valilik töreninde Dikik, ailesi, antrenörü ve kulüp yöneticileri tebrik edilerek altın ile ödüllendirildi ve başarılarının sürmesi dilendi.

MUĞLALI GENÇ PEHLİVAN BUĞRA VALİ AKBIYIK’I ZİYARET ETTİ

MUĞLALI GENÇ PEHLİVAN BUĞRA VALİ AKBIYIK’I ZİYARET ETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya Yeşilyurt kupada siirt'i 3-1 yenerek tur atladı
images

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi tempoyu artırdı
images

Folkart'tan Karşıyaka Basketbol'a 50 milyon liralık destek ve dayanışma çağrısı
images

Palut: hakemlerin özgüveni sarsılmasın, adaletle yönetirler umudundayız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya Yeşilyurt kupada siirt'i 3-1 yenerek tur atladı

Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen sürücü araçla şarampole yuvarlandı

Develi'de işçi servisleri kepçeye çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Beykoz Çubuklu'da boşaltılan dükkan sahibi Ağaoğlu'na tepki: üç yıldır çivi bile çakılmadı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor