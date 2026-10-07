Kartal ile Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı öncesi taktik ve güç çalıştı

antrenmanda öne çıkanlar:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi çalışmalarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman salonda core egzersizleriyle başladı; bu bölüm oyuncuların merkez stabilitesini güçlendirmeye yönelik olarak planlandı.

Saha bölümünde ekip ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle tempoyu yükseltti. Antrenmanda pas organizasyonları üzerinde duran teknik ekip, hızlı top dolaşımı ve baskı altında reaksiyonlara odaklanan uygulamalar gerçekleştirdi.

taktik ve bireysel çalışma:

Günün programı taktiksel varyasyonlar ve bireysel çalışmaları içerdi; oyuncuların pozisyon bilgisi ve maç içi görev dağılımı üzerinde duruldu. Koşulların benzetilmesiyle rakip karşısında geçiş oyunları ve set-piece organizasyonları prova edildi.

gelecek program:

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. Teknik ekip, maç günü rotasyonunu değerlendirmek ve oyuncuların hazır olmasını sağlamak için bu son çalışmaları belirleyici görmekte.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.