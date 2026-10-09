Okulda diyabet farkındalığı artıyor: öğrenciler ve öğretmenler eğitim aldı

eğitim okulda diyabet programı kapsamında gerçekleştirildi

Düzce'de, okullarda diyabet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Okulda Diyabet Programı kapsamında Kasım Aktaş Ortaokulu'nda öğrenci, öğretmen ve okul personeline yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Program, Sağlık ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülüyor ve okul ortamındaki ihtiyaçların daha iyi anlaşılmasını hedefliyor.

program içeriği ve eğitmenler:

Eğitimi, Dr. Süveybe Peker Kılıç ile hemşireler Elif Şahin ve Figen Akçalı verdi. Oturumlarda diyabetin temel özellikleri, belirtileri ve okul ortamında uygulanabilecek basit önlemler paylaşıldı. Katılımcılara, diyabetli öğrencilerin günlük gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı ve acil durumlarda uygulanacak adımlar hakkında pratik bilgiler aktarıldı.

amaç ve beklenen kazanımlar:

Programın temel amacı, öğrenci ve eğitim çalışanlarının diyabet konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve okul içi desteği güçlendirmekti. Sağlık ve eğitim kurumlarının iş birliğiyle yürütülen bu tür etkinliklerin, hem öğrencilerin güvenliğini artırması hem de öğretmen ve personelin müdahale yetkinliğini yükseltmesi hedefleniyor. Yerel çapta sürdürülen eğitimlerin, uzun vadede okullarda daha kapsayıcı bir sağlık kültürü oluşturmaya katkı sağlaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN “OKULDA DİYABET PROGRAMI” KAPSAMINDA KASIM AKTAŞ ORTAOKULU’NDA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE PERSONELE YÖNELİK DİYABET EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.