Üniversitelere çağrı: sağlığın bilgisini üretin, teknolojisini geliştirin

tören ve katılımcılar:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2026-2027 akademik açılış töreni Vatan Caddesi yerleşkesinde saat 09.30'da gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldı. Bakan Memişoğlu, Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner tarafından karşılandı.

akademi ve üretim vurgusu:

Bakan Memişoğlu konuşmasında ülkenin sağlık kapasitesine dair mevcut birikime değinerek bu gücün bilimsel üretime dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Modern şehir hastaneleri, gelişmiş tıp teknolojileri, laboratuvarlar ve araştırma merkezleri ile nitelikli insan kaynağına işaret eden Bakan, bundan sonra hedefin sadece hizmet sunmak değil aynı zamanda sağlık bilgisini üretip teknolojisini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Bakanın sözleri arasında öne çıkan ifade şu şekilde vurgulandı: Sağlığın bilgisini üreteceğiz, teknolojisini geliştireceğiz, sağlıkta yeni sözler söyleyeceğiz. Memişoğlu bu hedefte üniversitelere büyük görev düştüğünü, akademinin ülke ihtiyaçlarına bilimle cevap üretme sorumluluğunu taşıdığını kaydetti.

öğrencilere ve araştırmaya destek:

Memişoğlu, yıllarca sahada çalışmış bir hekim olarak en önemli başarılarından birinin kendi yerini daha donanımlı gençlere bırakmak olduğunu vurguladı. Öğrencilerin daha bilgili, daha çok araştıran ve daha fazla bilim üreten bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Bakan, öğrencilerin merakının beslenmesi, sorularının önemsenmesi ve araştırmaya dahil edilmesinin altını çizdi.

Bu çerçevede Bakanlık olarak çalışanın, araştıranın ve üretenin desteklenmeye devam edeceğini belirten Memişoğlu, bilim insanlarının emeğinin karşılık bulması ve fikirlerinin gelişmesi için gayret gösterileceğini aktardı. Memişoğlu, gençlere yönelik yaklaşımı ‘‘boynuz kulağı geçecek’’ anlayışıyla anlatarak, mevcut kuşakların çözemedikleri sorunlara yeni kuşakların çözüm üreteceğini ifade etti.

girişimcilere ve iş birliğine davet:

Sağlık teknolojisi geliştiren girişimcilere de seslenen Bakan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda yerli cihaz ve tanı teknolojilerinden ilaç ve aşı çalışmalarına kadar uzanan bir üretim hattını desteklediklerini söyledi. Konuşmada yer verilen örnekler arasında yerli solunum cihazları ve kalp-akciğer makineleri ile tanı teknolojileri yer aldı ve bu çalışmaların hekimin ihtiyaç tespitiyle başladığı, araştırmacı ve mühendisin bunu cihaza dönüştürdüğü anlatıldı.

Bakanlık koordinasyonunda TÜSEB aracılığıyla araştırmaların desteklendiği, fikrin ürüne dönüşmesi için birlikte çalışma imkanlarının geliştirildiği belirtildi. Hocalara ve öğrencilere yöneltilen davette, sağlık alanında fikirleri olanların Üreten Sağlık Portalı üzerinden çalışmalarını paylaşmaları istendi. Memişoğlu, bir fikrin olgunlaşmasının emek, zaman ve bazen yeniden deneme gerektirdiğini, ilk güçlükte vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu'na Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya tarafından hediye takdimi gerçekleştirildi.

(SOL BAŞTAN) MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI HÜSEYİN ERSAN TOPBAŞ, SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ SİNAN AKSU.