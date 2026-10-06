bodrumda fidel berber son yolculuğuna uğurlandı

fidel berber için Ortakent'te veda töreni yapıldı

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Fransa’nın Muğla fahri konsolosu ve iki dönem Galatasaraylılar Derneği başkanlığı yapan iş insanı Fidel Berber, Bodrum’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

tören detayları:

Cenaze, ikindi namazı sonrası Ortakent Köyiçi Camiinde kılındı. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Fransa Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yüzlerce seveni katıldı.

Cenaze namazının ardından Berber, gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'na defnedildi.

fidel berber'in yaşamı ve sağlık süreci:

Bodrumlu iş insanı Fidel Berber, İstanbul'da kanser tedavisi görüyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Berber, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berber, aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın teyzesinin oğluydu.

Galatasaray camiası içinde uzun yıllar görev yapan Berber için düzenlenen törenlerde, sevenleri ve spor dünyasından temsilciler duygusal anlar yaşadı.

Dursun Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Bugün Fidel kardeşimizi ebediyete uğurladık. Fidel, Galatasaray camiası için önemli bir kişilikti. Camiamızın, Galatasaraylılar Derneği’nin uzun süre başkanlığını yapmış, Galatasaray’a her safhada hizmet etmiş bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine ve bütün camiaya başsağlığı diliyorum. Onlara sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.'

Tören, hem yerel yönetim temsilcilerinin hem de spor ve diplomasi çevresinden katılımla gerçekleşti; Berber, yakın çevresi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

FAHRİ KONSOLOS FİDEL BERBER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI