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Pütürge'de aniden bastıran dolu grup yolunu beyaza bürüdü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, Köklükaya-Bölünmez grup yolunu kısa sürede beyaz örtüyle kapladı; ekipler çalışma başlattı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 19:52

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 19:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Pütürge'de aniden bastıran dolu grup yolunu beyaza bürüdü

Pütürge'de dolu etkisi:

Malatya'nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, Köklükaya-Bölünmez mahalleleri grup yolunu kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

Yağışın yoğunluğuna bağlı olarak yolda ilerleyen sürücüler zaman zaman güçlük yaşadı; bazı araçların dikkatli manevra yaptığı, yol yüzeyinin adeta karla kaplandığı gözlendi.

belediye ekipleri ve ulaşım önlemleri:

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgeye intikal ederek temizlik ve trafik güvenliğini sağlama çalışmalarına başladı.

Yetkililer, yağışın bölgenin bazı kesimlerinde yer yer sağanak şeklinde devam ettiğini bildirirken sürücülere tedbirli ve yavaş seyretme uyarısında bulundu.

MALATYA&#039;DA DOLU YAĞIŞI YOLLARI BEYAZA BÜRÜDÜ

MALATYA'DA DOLU YAĞIŞI YOLLARI BEYAZA BÜRÜDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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