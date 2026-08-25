Bodrum'da hasta ve yakınlarına umut olacak gündüz yaşam merkezi tanıtıldı

Proje tanıtımı gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Yunus Büyükkuşoğlu Gündüz Yaşam Merkezi projesinin tanıtım toplantısı Bodrum Trafo Kafe'de yapıldı. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye yöneticileri, muhtarlar, hayırsever iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu, Türkiye Alzheimer Derneği Genel Başkanı Dilek Şahinöz ile Bodrum Şube Başkanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz, ilgili birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sungu Turmuş tarafından projenin teknik detayları paylaşıldı. Sunumda merkezde önceliğin Alzheimer ve Demans hastalarının güvenli, erişilebilir ve rahatça hareket edebileceği mekânlar oluşturmak olduğu vurgulandı.

Projenin kapsamı ve mimari özellikleri:

Yeniköy Mahallesi'nde belediyeye ait 4 bin 200 metrekarelik alana planlanan proje, Bodrum Kalesi, deniz ve doğa manzarasına hâkim konumda tasarlandı. Başkan Mandalinci, mimari projelerin tamamlandığını; Belediye Meclisi'nden yetki alındıktan sonra Yunus Büyükkuşoğlu ile resmi protokolün imzalanacağını ve ruhsat süreçlerinin tamamlanmasıyla inşaata başlanacağını belirtti.

Merkez iki ayrı yapıdan oluşacak; projede 196 kişilik konferans salonu, sergi ve fuaye alanı, kafe ve restoran, eğitim odaları ile farklı kullanımlara uygun 5 atölye alanı yer alıyor. Tasarımın Bodrum'un geleneksel taş, sıva ve peyzaj dokusuna uyumlu olması hedefleniyor.

Destek, beklenti ve protokol süreci:

Başkan Mandalinci projeyi sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir adımı olarak tanımladı ve Alzheimer ile Demansın yalnızca hastaları değil ailelerini de etkilediğine dikkat çekti. Mandalinci, merkezin hem bakım hem de uzmanlık, dayanışma ve sosyal yaşam merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Büyükkuşoğlu destekli huzurevi projesinin kaba inşaatının %90 seviyesine ulaştığını ve Bodrum'un ilk huzurevinin yakında hizmete alınmasının planlandığını aktardı.

Hayırsever iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu projede yer almaktan memnun olduğunu belirterek, "Allah bana sağlık ve imkân verdikçe yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğim" dedi ve Yunus Emre'den aldığı ilhamı, "Paylaştığın senindir" sözleriyle açıkladı.

Türkiye Alzheimer Derneği Genel Başkanı Dilek Şahinöz ise Türkiye genelinde halihazırda 33 gündüz yaşam evi bulunduğunu, Bodrum'daki merkezin bu sayı içinde 34'üncü olacağını ifade ederek projeye destek verdiği için belediye ve Büyükkuşoğlu ailesine teşekkür etti.

Toplantının sonunda Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, projeye katkılarından dolayı Yunus Büyükkuşoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti; dernek temsilcilerine de çiçek sunularak katkıları anıldı.

ALZHEİMER VE DEMANS HASTALARI İLE YAKINLARININ YAŞAM KALİTESİNİ DESTEKLEMEYİ AMAÇLAYAN BODRUM BELEDİYESİ YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZİ'NİN PROJE TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.