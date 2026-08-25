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İnancıyla ayağa kalkan genç, Çarşamba’yı dünyaya taşıma peşinde:

Cam kemik hastası Volkan Alçın, doktorların 'yürüyemez' raporuna rağmen inanç ve fizik tedaviyle yürümeyi başardı; şimdi üniversitede ve içerik üretiyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İnancıyla ayağa kalkan genç, Çarşamba’yı dünyaya taşıma peşinde:

Volkan Alçın’ın yürüyüş serüveni:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Volkan Alçın, çocukluğundan beri süren cam kemik hastalığına rağmen hayatına yön veren bir mücadele sürdürüyor. Yıllarca tekerlekli sandalyede kaldıktan sonra, kendi çabası ve tıbbi destekle yeniden yürümeye başladı ve şimdi ilçesini tanıtmak için içerik üretiyor.

Rüya, inanç ve gizli çalışmalar:

2012-2013 yıllarında yaşadığı bacak kırığı sonrası yaklaşık 6 yıl boyunca yürüyemeyen Alçın, doktorların olumsuz görüşlerine rağmen umudunu kaybetmedi. Kendi ifadesiyle "Beni hayata iten şey inancımdı"; bir rüyada yürüdüğünü görmesi, ona yeniden yürüyeceğine inanma gücü verdi. Kimse bilmeden evde tek başına, gizli gizli yürümeye çalıştı ve kişisel fizik tedavi uygulamalarıyla sürece başladı.

Fiziksel mücadele ve tedavi:

Bu süreçte Volkan, fiziksel olarak da hazırlanarak önemli bir değişim yaşadı. 80 kilodan 50 kiloya düşerek 30 kilo veren genç, bazı doktorların "yürüyemeyeceğim" yönündeki öngörülerine rağmen Çarşamba Devlet Hastanesi'nden destek aldı. Doktorlardan birinin "İmkânsız ama deneyebiliriz" sözleri, tedaviye başlamasında belirleyici oldu; toplam iki yıl süren fizik tedavi sonucu yeniden yürümeye başladı.

Yürümeye başladığı ilk dönemlerde yoğun ağrı ve zorluklar yaşadığını söyleyen Alçın, vazgeçmemenin altını çizdi: "İnancım olmasaydı ben yürüyemezdim. İnsanların bir şey başarması için gerçekten sadece inanması gerek."

Eğitim, içerik üretimi ve Engelsiz Çarşamba:

Alçın'ın eğitim hayatı da mücadeleyle şekillendi. Doktor raporları nedeniyle okul hayatına evden devam etmek zorunda kalan genç, evde örgün ve bireysel eğitimle liseyi tamamladı. Şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğrenim görüyor; eğitimini, inancını ve disiplinini hayatını değiştiren unsurlar olarak tanımlıyor.

Yeniden yürüyebilmenin ardından en büyük hayallerinden biri olan içerik üretimine başladı. Yaklaşık iki yıldır Çarşamba'da aktif olan Volkan, ilçeyi, doğduğu yeri ve çevresindeki Samsun'u tanıtmayı amaçlıyor. Esnaf ve vatandaşlarla kurduğu ilişkiyi karşılıklı sevgi olarak tanımlayan genç, kendini Çarşamba'ya vefa borcu olan biri olarak görüyor.

Volkan ayrıca engelli bireylerin karşılaştığı sorunların yalnızca fiziki olmadığını vurguluyor. Kendi deneyiminden yola çıkarak geliştiriyor olduğu Engelsiz Çarşamba projesiyle, engellilere yönelik farkındalık ve erişilebilirlik çalışmalarını sosyal medyada da yaygınlaştırmayı planlıyor. Ona göre dünyaya açılmak için yürümek şart değil; telefon ve bilgisayarlarla da geniş kitlelere ulaşmak mümkün.

Volkan Alçın'ın hikayesi, tıbbi olasılıkların ötesinde inancın, kararlılığın ve eğitimin bir araya geldiğinde kişisel sınırları değiştirebileceğini gösteren bir örnek olarak öne çıkıyor.

SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ÇOCUKLUĞUNDA YAKALANDIĞI CAM KEMİK HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN VOLKAN...

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ÇOCUKLUĞUNDA YAKALANDIĞI CAM KEMİK HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN VOLKAN ALÇIN, ŞİMDİ ENGELLERİ AŞARAK ÇARŞAMBA'YI TANITIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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