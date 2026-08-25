konya'dan selçuklu kıyafetiyle ahlat'a gelen ziyaretçi, cumhurbaşkanını uzaktan gördü

Konya'dan Ahlat'a selçuklu kıyafetiyle ziyaret

Seyfullah Mutlu, Anadolu Selçuklu kültürünü yaşatma amacıyla Konya'dan çıkarak Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma programı için Selçuklu Mezarlığı yakınlarında döneme ait kıyafetle bekleyen Mutlu, etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uzaktan da olsa görmenin mutluluğunu yaşadı.

Selçuklu geleneğini yaşatma çabası:

Mutlu, geldiği amacı açıkça anlattı; Anadolu Selçuklu kültürünü hatırlatmak ve yaşatmak için bu kıyafeti tercih ettiğini belirtti. Konya'dan gelme kararının, hem tarihî mirasa saygı hem de Malazgirt'in anıldığı bu özel güne katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Programın düzenlendiği alanda manevi bir atmosfer olduğunu vurgulayarak, Selçuklu sultanları ve şehitlere atfen buraya herkesin davetli olduğunu söyledi.

Etkinlikte duygu dolu anlar:

Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakın mesafede göremediğini ancak uzaktan el salladığını aktardı. Sözlerinde reisine yönelik duygularını dile getirerek 'Reisimizi seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim ona hayırlı ömürler versin' ifadelerini kullandı. Bu tür katılımların hem bireysel bağlılığı hem de ortak tarih bilincini canlı tuttuğunu belirtti.

Etkinlik alanında Selçuklu kıyafetiyle bulunmanın dikkat çektiğini ve programın tarihî bir zeminde gerçekleşmesinin önemini tekrar eden Mutlu, Ahlat'a ve programa ilgi gösterenlere çağrıda bulundu. Konya'dan başlayan bu küçük seferin, hem kişisel bir duruş hem de kültürel bir hatırlatma niteliği taşıdığı kaydedildi.

SELÇUKLU KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK ADINA DÖNEMİN KIYAFETİYLE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I GÖRMEK İÇİN BİTLİS’E GELEN SEYFULLAH MUTLU, "CUMHURBAŞKANIMIZ UZAKTAN DA OLSA BİZLERE EL SALLADI. REİSİMİZİ SEVİYORUZ. ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN. RABBİM ONA HAYIRLI ÖMÜRLER VERSİN