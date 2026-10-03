Bodrum'da tek taraflı kazada ön kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Olayın ayrıntıları:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 VB 451 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

Yangın ve müdahale:

Kazanın ardından otomobilin ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yapılan kontrolde araçta mahsur kalan kimsenin olmadığı belirlendi, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Hasar ve can güvenliği:

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölüm ya da yaralanma bildirilmedi.

BODRUM’DA KAZA YAPAN OTOMOBİL ALEV ALDI