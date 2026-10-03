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Bodrum'da tek taraflı kazada ön kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bodrum Akçaalan'da 48 VB 451 plakalı otomobil tek taraflı kaza yaptı, ön kısmında yangın çıktı; itfaiye kısa sürede müdahale etti, can kaybı yok.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bodrum'da tek taraflı kazada ön kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Olayın ayrıntıları:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 VB 451 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

Yangın ve müdahale:

Kazanın ardından otomobilin ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yapılan kontrolde araçta mahsur kalan kimsenin olmadığı belirlendi, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Hasar ve can güvenliği:

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölüm ya da yaralanma bildirilmedi.

BODRUM’DA KAZA YAPAN OTOMOBİL ALEV ALDI

BODRUM’DA KAZA YAPAN OTOMOBİL ALEV ALDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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