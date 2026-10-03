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Gedizli madenci İsa Olcay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Manisa Soma'daki göçükte yaşamını yitiren 2 çocuk babası İsa Olcay, memleketi Gökler'de kılınan namaz ve dualarla toprağa verildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:36

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gedizli madenci İsa Olcay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni:

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden beş işçiden biri olan Gedizli madenci İsa Olcay, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören, merhumun ailesi, mesai arkadaşları ve belde sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Helallik ve defin öncesi:

Naaş, cenaze töreni öncesinde ilk olarak helallik alınmak üzere Gökler'deki baba ocağına getirildi. Ev önünde yapılan helallik ve okunan duaların ardından merhumun naaşı belde mezarlığına nakledildi. Merhumun 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Törene katılanlar ve taziyeler:

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını Gediz İlçe Müftüsü Ömer Faruk Aslan kıldırdı. Törene Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ile merhumun mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez ve beraberindeki protokol üyeleri, acılı baba ve aile yakınlarıyla yakından ilgilenerek taziye dileklerini iletti.

MANİSA&#039;NIN SOMA İLÇESİNDEKİ ÖZEL BİR MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTEHAYATINI KAYBEDEN 5...

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDEKİ ÖZEL BİR MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTEHAYATINI KAYBEDEN 5 İŞÇİDEN BİRİ OLAN GEDİZLİ MADENCİ, MEMLEKETİ KÜTAHYA'NIN GEDİZ İLÇESİNE BAĞLI GÖKLER BELDESİNDE GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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