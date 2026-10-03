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Masaj salonlarından fuhşa teşvik soruşturması: 21 kadın kurtarıldı

Bursa'da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 21 kadın kurtarıldı, 12 şüpheli gözaltına alındı; yaklaşık 11 milyon lira malvarlığına el konuldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:36

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Masaj salonlarından fuhşa teşvik soruşturması: 21 kadın kurtarıldı

Operasyonun genel görünümü

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde masaj salonlarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan incelemede, kentte faaliyet gösteren 7 ayrı masaj salonunda, maddi imkânsızlıklarından yararlanılan kadınların fuhşa teşvik edildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Operasyonlar Bursa merkezli olup, Hatay'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyon neticesinde fuhşa zorlandığı tespit edilen 21 kadın kurtarıldı, soruşturma kapsamında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında; E.K., A.K., E.A., D.E., Ö.Ü., B.K., O.S., A.A., G.F., M.E., C.Ö. ve Ü.Y. yer aldı.

Baskınlarda ele geçirilen deliller:

Çok sayıda adrese yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen gelir kayıtlarının tutulduğu defterler, 53.900 TL nakit para, 19 cep telefonu ve çeşitli cinsel içerikli materyaller ele geçirildi. Emniyet kaynakları, delillerin soruşturma dosyasına dahil edildiğini bildirdi.

Malvarlığına el koyma ve soruşturmanın seyri:

Soruşturmanın "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" boyutunda yapılan incelemelerde, şüphelilere ait yaklaşık 6 milyon TL değerindeki üç araç ile yaklaşık 4 milyon 900 bin TL değerindeki bir taşınmaza ve banka ile elektronik para hesaplarına adli makamların kararıyla el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, insan ticareti, fuhşa aracılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Soruşturma kapsamında elde edilen kayıt ve delillerin, soruşturmanın bir sonraki aşamasında yargı mercilerine iletilmeye devam edeceği belirtildi.

BURSA&#039;DA MASAJ SALONLARI ÜZERİNDEN KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDEREK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI VE...

BURSA'DA MASAJ SALONLARI ÜZERİNDEN KADINLARI FUHŞA TEŞVİK EDEREK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI VE ELDE EDİLEN GELİRLERİ AKLADIKLARI ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 21 KADIN KURTARILIRKEN, 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERE AİT YAKLAŞIK 11 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA DA EL KONULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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