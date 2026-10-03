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Boğazına ekmek kaçan müşteriyi anında kurtaran garson Heimlich yapıp yemeğine devam ettirdi

Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde nefes borusuna ekmek kaçan yaşlı adam, garson İsmail Avcu'nun saniyeler içindeki Heimlich manevrasıyla kurtarıldı; adam yemeğine devam etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Boğazına ekmek kaçan müşteriyi anında kurtaran garson Heimlich yapıp yemeğine devam ettirdi

Olay ve müdahale:

Elazığ merkez Mustafapaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde, 30 yıldır aynı adreste hizmet veren bir yemek işletmesinde bir müşteri yemek yerken nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adam elleriyle yardım işareti yaptı; olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Garsonun müdahalesi:

Durumu fark eden işletme çalışanı İsmail Avcu hızla müdahale ederek Heimlich manevrasını uyguladı. Avcu, olay sonrası yaptığı açıklamada, "O esnada müşterilerimizle ilgileniyordum. Bir amcamızın zor durumda olduğunu, elleriyle işaret ederek bana ulaşmaya çalıştığını gördüm. Yemek yerken boğazına ekmek kalmış. Durumu fark eder etmez hemen yanına gittim ve yardımcı oldum. İlk yardım eğitimi ve bilgilerim dahilinde bildiğim Heimlich manevrasını amcamıza uyguladım. Çok şükür müdahalenin ardından herhangi bir sıkıntısı kalmadı, durumu gayet iyiydi" dedi.

İşletme sahibinin uyarısı:

İşletme sahibi Mete Kaan Kulaber ise ilk yardım bilincinin önemine dikkat çekti. Kulaber, olay anında garsonun anında müdahale ettiğini belirterek, "Müşterimiz o an çok zor durumlar geçirdi ama Allah’a şükür kurtardık, bir sıkıntı olmadı. Bu konularda bilinçli olmak lazım. Çünkü o an 1 saniyelik, 5 saniyelik bir gecikme bile bir insan hayatına mal olabilir" ifadelerini kullandı.

Müdahalenin ardından nefes borusundaki ekmek parçası çıkınca yaşlı adam yerinden kalkmadan yemeğine devam etti. Olay, hem işletme çalışanının soğukkanlılığı hem de temel ilk yardım bilgisinin hayat kurtarıcı olduğunu gösterdi.

ELAZIĞ&#039;DA BOĞAZINA EKMEK KAÇAN YAŞLI ADAM, GARSONUN SANİYELER İÇİNDE UYGULADIĞI HEİMLİCH...

ELAZIĞ'DA BOĞAZINA EKMEK KAÇAN YAŞLI ADAM, GARSONUN SANİYELER İÇİNDE UYGULADIĞI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTULURKEN, HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATIR ATLATMAZ YERİNDEN BİLE KALKMADAN YEMEĞİNE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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