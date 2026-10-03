Batıçim Batı Anadolu maliyetleri kıstı, FAVÖK 889 milyon TL'ye çıktı

Finansal özet:

Ege merkezli Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun halka açık şirketleri Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. (Batısöke), 2026 yılının ilk yarısında maliyet yönetimi ve operasyonel iyileştirmeler sayesinde kârlılıklarını artırdı. Her iki şirkette de satışların maliyeti belirgin oranda gerilerken brüt kâr ve işletme kaynaklı nakit akışında yükseliş kaydedildi.

Batıçim Batı Anadolu'da kârlılık ve nakit:

Batıçim Batı Anadolu, ilk yarıda 7,76 milyar TL satış geliri elde etti. Satışların maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 azaldı ve bu iyileşme sonucunda şirketin brüt kârı yüzde 33,5 artışla 1,38 milyar TL seviyesine çıktı; brüt kâr marjı ise geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 12,1'den yüzde 17,7'ye yükseldi.

Operasyonel performansın yansıması olarak FAVÖK yüzde 29,2 artarak 888,8 milyon TL oldu ve FAVÖK marjı yüzde 8,1'den yüzde 11,5'e yükseldi. Esas faaliyet kârı ise güçlü bir artış göstererek 178,1 milyon TL seviyesine ulaştı (yüzde 75,8 artış). İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit yüzde 43,7 artışla 1,19 milyar TL olarak gerçekleşti; bu durum kârlılıktaki artışa sağlam bir nakit oluşturmanın eşlik ettiğini gösteriyor.

Finansman tarafında da olumlu seyir göze çarpıyor: finansman giderleri yüzde 24,3 azalarak gerilerken, vergi öncesi zarar 290,6 milyon TL'den 137 milyon TL'ye düştü (yüzde 52,8 azalış).

Batıçim Çimento'da marj artışı ve nakit:

Batıçim Çimento, 2026 ilk yarısında 3,10 milyar TL satış geliri bildirdi. Satışların maliyetinde görülen yüzde 13,6