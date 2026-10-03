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Geniş çaplı MHK soruşturmasında beş tutuklama

MHK soruşturmasında yedi şüpheliden beşi tutuklandı; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil beş kişi tutuklandı, iki kişiye yurtdışı yasağı ve imza verildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Geniş çaplı MHK soruşturmasında beş tutuklama

Operasyonun sonuçları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 7 şüpheliden 5 kişi tutuklandı, diğer iki şüpheliye ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Tutuklamalar ve adli önlemler:

Tutuklananlar arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar yer aldı.

Soruşturmanın kapsamı ve yürütülmesi:

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor. Mahkeme kararına göre TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin ile MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza adli kontrolü uygulanmasına hükmedildi. İşlemler nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk sonrasında karara bağlandı.

MHK soruşturmasında Ferhat Gündoğdu tutuklandı

MHK soruşturmasında Ferhat Gündoğdu tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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