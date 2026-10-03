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Manavgat'ta kavşakta çarpışma: otomobil havada takla atıp tekerlerine geri döndü

Manavgat'ta kapalı kasa kamyonetle çarpışan otomobil havada takla attı, tekerleri üzerine döndü; sürücüler 30 dakika sonra tedbir için hastaneye gitti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta kavşakta çarpışma: otomobil havada takla atıp tekerlerine geri döndü

Hatipler Yenimahalle kavşağında şiddetli çarpışma

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde meydana gelen kazada, aynı istikamette seyreden iki araç çarpıştı. Olayda, Manavgat istikametinden Antalya yönüne giden M.U idaresindeki 07 BEG 323 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Hatipler Yenimahalle'ye dönmekte olan Y.B idaresindeki 07 BZA 740 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil havada takla attıktan sonra tekrar tekerleri üzerine düştü. Kaza anına ilişkin görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza anı güvenlik kamerasında:

Görüntülerde çarpışmanın şiddeti, aracın havaya kalkıp takla atmasına yol açıyor. Otomobilin takla sonrası tekerlerinin üzerine dönmesi dikkat çekti; olay anı çevredeki vatandaşlar ve iş yerleri tarafından da izlendi. Kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği, ekiplerin incelemesiyle detaylandırılacak.

Olay yeri müdahalesi ve sağlık kontrolleri:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüler ile otomobildeki yolcuyu olay yerinde kontrol etti; ilk değerlendirmede kendilerini iyi hissettiklerini belirten taraflar için nakil yapılmadı.

Kazadan yaklaşık 30 dakika sonra sürücüler M.U ve Y.B, kendilerini iyi hissetmediklerini söyleyerek kendi imkânlarıyla tedbir amaçlı hastaneye gitti. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti çalışmalarına başladı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KAPALI KASA KAMYONETİN ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİL, HAVADA TAKLA...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KAPALI KASA KAMYONETİN ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİL, HAVADA TAKLA ATTIKTAN SONRA TEKERLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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