Gemlik Kent Vizyonu Derneği'nden sürdürülebilir kitaplık

Gemlik Kent Vizyonu Derneği tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Kitaplığı, Bölge Parkı'nda hizmete açıldı. Projenin hedefi, çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmak, okuma alışkanlıklarını güçlendirmek ve ilçede kalıcı bir okuma kültürü oluşturmaktır.

Nasıl işleyecek:

Kitaplık, sürdürülebilir bir modelle işliyor; çocuklar aldıkları kitapları 30 gün içinde okuyup iade edebilecek. Düzenli kitap takibi yapılacak, çocukların talepleri doğrultusunda yeni kitap temini sağlanacak ve çeşitli okuma atölyeleri organize edilecek.

Uygulama kapsamında her ay en çok kitap okuyan çocuk sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek; bu teşvikler hem katılımı artırmayı hem de okuma alışkanlığını kalıcı hâle getirmeyi amaçlıyor.

Dernekten teşekkür ve hedefler:

Gemlik Kent Vizyonu Derneği Başkanı Av. Çiğdem Turgut, derneğin bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumsal ihtiyaçlara sürdürülebilir çözümler üretmeyi ve ilçeye kalıcı değerler kazandırmayı hedeflediğini vurguladı.

Turgut, projeye destek veren GEMTAŞ, kitap bağışında bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile kitaplığın imalatını gerçekleştiren Gemlik Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne, projenin her aşamasında görev alan dernek üyelerine ve açılışa katılan misafirlere teşekkür etti.

GEMLİK KENT VİZYONU DERNEĞİ TARAFINDAN GEMLİK BELEDİYESİ VE GEMTAŞ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KİTAPLIĞI, BÖLGE PARKI’NDA YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE AÇILDI. GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ DEVİREN MHP ÖNCEKİ DÖNEM İL BAŞKANI MUHAMMET TEKİN, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN DANIŞMANI NECDET YILMAZ İLE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI.