eğitimin amacı ve kapsamı:

Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen eğitim, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve personelin mesleki bilgi ile becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

uzman eğitmen ve konu başlığı:

Eğitimi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Akın verdi. Sunumun başlığı "Gastrostomi, Enteral ve Parenteral Beslenme Kararında Zamanlama: Hangi Hastada, Ne Zaman?" olarak açıklandı.

öne çıkan noktalar:

Eğitimde, hastaların klinik durumlarına göre hangi beslenme yönteminin tercih edileceğinin belirlenmesi detaylı biçimde ele alındı.

Katılımcılara, beslenme desteğine başlama zamanlamasının önemi ve bu kararların hasta sonuçlarına etkileri vurgulanarak aktarıldı.

Ayrıca hasta odaklı beslenme yaklaşımları ve karar verme sürecinde dikkate alınması gereken klinik göstergeler üzerinde duruldu.

gelecek adımlar:

Kayseri Devlet Hastanesi yetkilileri, hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini ve benzer başlıklarda düzenlenecek oturumlarla personelin sürekli gelişiminin destekleneceğini belirtti.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GERİATRİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SİBEL AKIN TARAFINDAN KAYSERİ DEVLET HASTANESİ PERSONELİNE "GASTROSTOMİ, ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME KARARINDA ZAMANLAMA: HANGİ HASTADA, NE ZAMAN?" KONULU EĞİTİM VERİLDİ.