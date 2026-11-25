İnegöl merkezinde kentsel dönüşüm başladı

İnegöl Belediyesi'nin şehir merkezinde yer alan Ek Hizmet Binası için kentsel dönüşüm süreci yıkımla birlikte resmen başladı. Kent merkezinde planlanan düzenlemeler, hem kamu hizmetlerinin mekânsal kullanımını yeniden ele almayı hem de kentsel yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

projenin kapsamı:

Yıkımı başlayan alanda yapılması planlanan çalışmalar arasında modern ofisler, sosyal yaşam alanları, kapalı otopark ve meydan düzenlemesi bulunuyor. Proje, şehir merkezine ticari canlılık katacak ve vatandaşların günlük yaşamında yeni mekanlar sunacak şekilde tasarlandı.

başkanın değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban dönüşümün önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "İnegöl’ümüzün geleceğini düşünerek, şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verecek ve yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Ek Hizmet Binamızda başlattığımız kentsel dönüşüm de bu anlayışımızın önemli bir parçası. Şehrin kalbi diyebileceğimiz bir lokasyonda dönüşüm sürecini başlattık. Bugün yıkım çalışmalarına geçerek projemizde yeni bir aşamaya ulaşmış bulunuyoruz. Bu alanda modern ofislerin, sosyal yaşam alanlarının, kapalı otoparkın ve güzel bir meydanın yer aldığı yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Amacımız sadece mevcut bir yapıyı yenilemek değil, şehir merkezimize yeni bir değer kazandırmak. Hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği, ticari hayatımıza katkı sunacak, daha modern ve işlevsel bir alanı İnegöl’ümüze kazandırmak istiyoruz. İnegöl’ümüze hayırlı olsun."

Yıkım çalışmalarının başlamasıyla projenin uygulama aşamasına geçildiği belirtilirken, önümüzdeki dönemlerde inşaat ve meydan düzenlemeleri için adımların planlandığı bildirildi. Kentin kalbindeki bu değişimin çevre düzeni ve ulaşım üzerinde de etkileri olacak; uzun vadede merkezde yoğunluğun yönetilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI'NIN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI. PROJE TAMAMLANDIĞINDA ŞEHİR MERKEZİNE MODERN OFİSLER, SOSYAL YAŞAM ALANLARI, KAPALI OTOPARK VE YENİ BİR MEYDAN KAZANDIRILMIŞ OLACAK.