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bölge üniversiteleri istişaresi: iş birliği ve kültürel miras vurgusu

ETÜ Rektörü Bülent Çakmak ile YÖK Başkanı Erol Özvar, Bitlis Eren Üniversitesi'nde bölge üniversitelerinin iş birliğini ve katkılarını görüştü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Ayşe Şen

bölge üniversiteleri istişaresi: iş birliği ve kültürel miras vurgusu

bölge üniversiteleri istişaresi:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte Bitlis Eren Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bölge üniversiteleri istişare toplantısına katıldı. Toplantıda bölgedeki üniversitelerin rektörleri bir araya gelerek yükseköğretimdeki güncel gelişmeler ve iş birliği imkânları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

toplantının odakları:

Gündemde, üniversiteler arası ortak projeler, eğitim ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ile kurumların bölgesel ve ulusal kalkınmaya sağladıkları katkıların artırılmasına yönelik adımlar yer aldı. Katılımcılar, yükseköğretimin geleceğine dair perspektiflerini paylaşıp iş birliğinin somutlaştırılması amacıyla öneriler sundu.

kültürel ziyaret ve anma:

Program çerçevesinde heyet, birlikte Ahlat'ı ziyaret etti. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette Anadolu'nun Türk-İslam tarihi açısından önemli hafıza mekânlarından biri olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı gezildi; Sultan Alparslan ve Anadolu'nun vatan kılınmasında rol oynayan ecdat rahmet ve minnetle yâd edildi. Prof. Dr. Erol Özvar, Malazgirt Zaferi'nin yalnızca geçmişin şanını değil, aynı zamanda köklü medeniyet birikimini geleceğe taşıma sorumluluğunu hatırlattığını vurguladı.

Toplantı, üniversiteler arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlarken, bölgenin tarihî ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine bir kez daha dikkat çekti.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK)...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’IN KATILIMIYLA BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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