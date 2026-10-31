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Bölgede eş zamanlı baskın: Bingöl merkezli operasyonda 20 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli eş zamanlı operasyonda 35 adrese baskın yapıldı; çok sayıda uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi, 20 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 01:28

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 01:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bölgede eş zamanlı baskın: Bingöl merkezli operasyonda 20 şüpheli tutuklandı

Operasyonun koordinasyonu:

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bingöl merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

uygulamanın kapsamı:

Operasyona toplam 70 ekip ve 3 Özel Harekat timi, 350 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeği ile katılım sağlandı. Ekipler, planlı çalışma sonucu 35 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyon ve soruşturma kapsamında ele geçirilenler arasında 74,84 gram metamfetamin, 16,19 gram esrar, 1,28 gram tütünle karıştırılmış esrar, 43,32 gram skunk ve 0,32 gram eroin yer aldı. Ayrıca 10 adet payp aparatı, 2 adet hassas terazi, 2 bin 743 paket kaçak sigara, 170 adet gümrük kaçağı puro, 16 adet elektronik sigara, 2 adet cihaz ve 62 paket Terea kartuş ile birlikte suç unsuru olabilecek 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve farklı çaplarda toplam 935 adet fişek ele geçirildi.

adli süreç ve tutuklamalar:

Operasyonda yakalanan 27 şüpheliten, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 24 şüpheliden 4'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan miktar ve ele geçirilen ekipmanların çeşitliliği, operasyonun hem sokak satıcılarına hem de kaçak ürün ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma olduğunu gösteriyor. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen deliller doğrultusunda ilave adımlar atılacağını bildirdi.

BİNGÖL MERKEZİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 20 TUTUKLAMA

BİNGÖL MERKEZİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 20 TUTUKLAMA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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