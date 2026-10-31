İskilip'te sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindekilere çarparak takla attı

İskilip'te araçların üzerine takla atan otomobil: sürücü yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bir otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı. Olay, Meydan Mahallesi 25 Mart Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücünün adı H.K. ve araç plakasının 06 Z 7741 olduğu belirlendi.

Müdahale ve kurtarma:

Takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahaleyi sağlık ekipleri gerçekleştirdi ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı, ardından araç çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı