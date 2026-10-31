Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.236,47 -3,63%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 112,33 +1,38%
--°

İskilip'te sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindekilere çarparak takla attı

İskilip'te H.K. yönetimindeki 06 Z 7741 plakalı otomobil Meydan Mahallesi 25 Mart Caddesi'nde park halindeki araçlara çarparak takla attı; sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 01:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İskilip'te sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindekilere çarparak takla attı

İskilip'te araçların üzerine takla atan otomobil: sürücü yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bir otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı. Olay, Meydan Mahallesi 25 Mart Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücünün adı H.K. ve araç plakasının 06 Z 7741 olduğu belirlendi.

Müdahale ve kurtarma:

Takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahaleyi sağlık ekipleri gerçekleştirdi ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı, ardından araç çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum&#039;da park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'da park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapıkule sınır yolu trafiğinde arkadan çarpma: Bulgar plakalı tur otobüsü tıra ç...
images

Elazığ-Pertek yolunda yaya çarpması: bir kişi hayatını kaybetti
images

Körfez'de otomobil yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
images

Bölgede eş zamanlı baskın: Bingöl merkezli operasyonda 20 şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kapıkule sınır yolu trafiğinde arkadan çarpma: Bulgar plakalı tur otobüsü tıra çarptı

Elazığ-Pertek yolunda yaya çarpması: bir kişi hayatını kaybetti

Körfez'de otomobil yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Bölgede eş zamanlı baskın: Bingöl merkezli operasyonda 20 şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat