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Kapıkule sınır yolu trafiğinde arkadan çarpma: Bulgar plakalı tur otobüsü tıra çarptı

Kapıkule'ye giden yolda Bulgar plakalı bir tur otobüsü arkadan bir tıra çarptı; kazanın ayrıntıları ve yol durumuna ilişkin resmi bilgiler bekleniyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 02:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kapıkule sınır yolu trafiğinde arkadan çarpma: Bulgar plakalı tur otobüsü tıra çarptı

Kapıkule sınır yolu trafiğinde arkadan çarpma: Bulgar plakalı tur otobüsü tıra çarptı

Edirne Kapıkule sınır kapısı yolunda Bulgar plakalı bir tur otobüsü, bir tıra arkadan çarptı. Olayın temel unsuru kaynak metinde bu şekilde belirtilmiştir; kaza ile ilgili ayrıntılı resmi açıklamalar henüz paylaşılmamıştır.

kaza ve ilk görünüm:

Mevcut bilgiye göre kazanın niteliği bir arkadan çarpma olayıdır. Bu tür çarpışmalarda çarpışma anındaki hız farkı ve takip mesafesi belirleyici rol oynar. Olay yerine ilişkin zaman, yaralanma durumu veya maddi hasar gibi ayrıntılar kaynak metinde yer almamaktadır.

trafik ve güvenlik değerlendirmesi:

Arkadan çarpmalar, sınır kapısı yollarında trafikte yoğunluğun etkilediği bölümlerde trafiği aksatabilir. Sürücüler için genel güvenlik önerileri arasında takip mesafesini korumak, hız ve trafik koşullarına uygun seyretmek ile dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak bulunmaktadır. Resmi kurumların ve yetkililerin açıklamaları, olayın kesin nedeninin belirlenmesi açısından belirleyici olacaktır.

Not: Haberde yer alan bilgi, kaynak metinde bildirilen temel olaya dayanmaktadır; kazanın tüm ayrıntılarını doğrulayan ek bilgi kaynaklarca sağlanmadıkça, kesin sonuçlara varılmamalıdır.

Edirne Kapıkule Sınır kapısı yolunda Bulgar plakalı tur otobüsü bir tıra arkadan çarptı

Edirne Kapıkule Sınır kapısı yolunda Bulgar plakalı tur otobüsü bir tıra arkadan çarptı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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