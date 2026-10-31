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Körfez'de otomobil yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilde çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 01:48

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 01:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Körfez'de otomobil yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil yangını

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ihbar ve müdahale:

Araçtan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, otomobili saran alevlere müdahale etti.

sonuç ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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