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Elazığ-Pertek yolunda yaya çarpması: bir kişi hayatını kaybetti

Elazığ-Pertek karayolu Meşeli köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı; sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 02:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ-Pertek yolunda yaya çarpması: bir kişi hayatını kaybetti

Kaza ve ilk müdahale:

Elazığ-Pertek karayolu Meşeli köyü mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye bir otomobil çarptı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yapılan müdahale sonucu şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri incelemesi ve kaldırılma:

Polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerin ardından, şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Soruşturma süreci:

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, kazanın oluş şekli ve sorumlulukların belirlenmesi için görgü tanıklarının ifadelerine başvuracak. Cumhuriyet savcılığı denetiminde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından kazanın ayrıntılarına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

ELAZIĞ’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU HAYATINI...

ELAZIĞ’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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