Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

DTSO ev sahipliğinde ISEPA’26 sempozyumu toplandı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) ile Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA’26), akademisyenler, araştırmacılar ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

dijital dönüşüm, güvenlik ve ekonomik rekabet:

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, sempozyumda dijitalleşme ve yapay zekanın üretim süreçlerini, sektörleri ve iş yapma biçimlerini kökten değiştirdiğini vurguladı. Kaya, küresel ölçekte güvenlik politikalarının ekonomik rekabetin önemli bir unsuru haline geldiğini belirterek, bunun Türkiye için dış ticaret ve kalkınma politikalarına doğrudan yansıması gerektiğini söyledi.

Kaya, devam eden çözüm sürecinin yalnızca toplumsal barış açısından değil, ekonomik kalkınma ve bölgesel yatırım çevresi için de kritik önemde olduğunu ifade etti. Ayrıca, dijital dönüşüm fırsatlarından yararlanabilmek için ekonomik ve bölgesel kalkınma politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

teşviklerin etkisi ve komşu ülke ilişkileri:

Kaya, Türkiye’deki teşvik uygulamalarının bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmada yetersiz kaldığını aktardı. Son 24 yıllık uygulamalarda birinci ve ikinci bölgelerin toplam yatırımlardan aldığı payın yüzde 61, beşinci ve altıncı bölgelerdeki 29 ilin payının ise yüzde 10 düzeyinde kaldığını hatırlattı. SEGE verilerine işaret eden Kaya, bölgenin eğitim, yaşam kalitesi ve erişilebilirlik gibi temel göstergelerindeki eksikliklerin kamu yatırımlarıyla giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, ayrıca Türkiye’nin Irak pazarındaki konumundaki gerilemeyi vurgulayarak, 2015’te Irak’ın ithalatında ilk sırada olan Türkiye’nin 2025’te üçüncü sıraya gerilediğini belirtti. Bu tabloya karşı komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel rekabet gücünün artırılmasının stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

sanayi politikaları ve OSB çağrısı:

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan ise sanayide rekabet gücünü artırmak için teknolojik dönüşüm, enerji verimliliği ve nitelikli iş gücünün önemini vurguladı. Fidan, Diyarbakır OSB’de faaliyet gösteren yüzlerce işletmede yaklaşık 23 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatarak, hedeflerinin çevreye duyarlı, teknoloji odaklı ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilen bir sanayi yapısı oluşturmak olduğunu söyledi.

Sanayicilerin uygun finansmana erişiminin kolaylaştırılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve KOBİ’lerin teknolojik dönüşümünün desteklenmesi gerektiğini belirten Fidan, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve kamu kurumları ile finans kuruluşlarının süreçte daha fazla sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

oturumlar ve uzman değerlendirmeleri:

Sempozyum, konuşmaların ardından "İş Dünyasının Dijital ve Hukuki Dönüşümü: Avrupa ve Türkiye" başlıklı oturumla devam etti. Oturumun moderatörü Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar idi; panelde Dr. Hüseyin Doluca, Av. Zeynel Kara, Prof. Dr. Pelin Karatay Gögül ve Hakan Güldağ dijitalleşmenin iş dünyasına etkileri ile hukuki dönüşüm süreçlerini değerlendirdi.

Katılımcılar, bölgesel kalkınma farklılıklarını azaltacak politikaların tasarlanması, kamu altyapısının güçlendirilmesi ve hukuk ile adalet mekanizmalarının ekonomik güveni desteklemesinin gerekliliği üzerinde birleşti.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO), DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİYARBAKIR TİCARET BORSASI (DTB), DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB), DOĞU VE GÜNEYDOĞU SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU (DOGÜNSİFED) VE EKONOMİ GAZETESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 9. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU (ISEPA’26), AKADEMİSYENLERİ, ARAŞTIRMACILARI VE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNİ DTSO’DA BİR ARAYA GETİRDİ.