Dolar 49,7802 +0,01%
Euro 55,5642 -0,17%
Bist 11.144,79 -0,06%
Altın Gram 6.413,24 -0,78%
EUR/USD 1,1148 -0,28%
Brent Petrol 111,16 +0,38%
--°

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Yapay zeka ile tahrif edilen ekspertiz raporları alıcıları yanıltıyor; uzmanlar ilanlardaki belgelere güvenilmemesini ve yeniden ekspertiz öneriyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:58

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 12:11

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

yöntem ve riskler:

İkinci el araç piyasasında son dönemde yapay zeka yazılımları kullanılarak eski ekspertiz raporlarının dijital ortamda değiştirildiği tespit edildi. Kötü niyetli satıcılar, motor arızaları, boyalı veya değişmiş parçaları gizlemek ve rapor tarihlerini güncellemek için görsel düzenlemelere başvuruyor. Bu tür tahrifat, alıcının aracı satın aldıktan kısa süre sonra yolda kalmasına ve önemli maddi zararlar yaşamasına yol açabiliyor.

Uzmanlar, ilan sitelerindeki pdf veya görsel formatındaki belgelerin artık tek başına güvenilir bir gösterge olmadığını vurguluyor. Sahte raporlar genellikle küçük ve önemsiz görünen kusurları bırakarak büyük sorunları gizleyecek şekilde kurgulanıyor; alıcılar 'güvenilir rapor' algısıyla ekspertize gitmeden aracı alabiliyor.

ekspertiz nasıl manipüle ediliyor:

Oto ekspertiz işletmecisi Nihat Peldek, uygulamanın yöntemini şöyle aktarıyor: eski bir ekspertiz raporunun görseli yapay zekaya veriliyor, rapor üzerindeki bazı kusurlar kapatılıyor veya rapor güncel gibi gösteriliyor. Peldek, bunun alıcıları yanıltarak sonradan mağduriyetlere yol açtığını belirtiyor. Ayrıca fiziki şartlarda ve farklı uzmanlık alanlarında yapılan incelemelerin yerine bir yazılımın geçemeyeceğini; kaporta, mekanik, airbag ve kilometre kontrolü gibi ayrı uzmanlıkların gerektiğini vurguluyor. Peldek’in işletmesinde İzmir’de 5 kişinin çalıştığı ve bu kişilerin kaporta ustası, mekanik ustası, airbag sorumlusu ile kilometre ve bilgisayar işiyle ilgilenenler olarak görev yaptıkları kaydedildi.

alıcılar için öneriler:

Uzmanlar, ikinci el araç alımı sırasında ilanlardaki ekspertiz raporlarına güvenilmemesini ve her araç için tarafsız, yerinde ve güncel ekspertiz yaptırılmasını öneriyor. Peldek, alıcılara aracı görmeden önce mevcut hasar bilgisinin sorulması, değişen parçaların ve aracın geçmiş kilometresinin kontrol ettirilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca bakımların yapıldığı yer, faturalar ve servis kayıtları mutlaka incelenmeli; yetkili servis kayıtları ile özel servis faturaları karşılaştırılmalı.

kontrol listesi:

Alıcıların dikkat etmesi gereken başlıca noktalar şunları içeriyor: hasar kaydı, değişen parçalar, gerçek kilometre sorgusu, bakım faturaları, tramer kaydı, önceki sahip sayısı ve yedek anahtar durumu. Peldek, bakımların faturalı ve belgeli olmasına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor; zira bakım kayıtlarında da sahtecilik yapılabildiği vurgulanıyor.

Mevsimsel bakımlara da dikkat çekiliyor. Kış şartlarında kışlık lastik, antifriz durumu, doğru yağ ve kayış kullanımı gibi konular aracın güvenli çalışması açısından önemli. Yanlış veya sonradan eklenen antifriz gibi uygulamalar ileride su kaçaklarına ve motorun hararet yapmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle bakımların nerede ve nasıl yapıldığının tespiti alıcı için hayati önem taşıyor.

Sonuç olarak uzmanlar, ikinci el araç alıcılarına ilanlardaki belgeleri tek kaynak kabul etmemelerini, aracı almadan 1 gün önce veya mümkünse satın alma günü güncel ekspertiz yaptırmalarını, bakımları ve tramer sorgularını titizlikle kontrol etmelerini tavsiye ediyor. Bu tedbirler, yapay zeka ile düzenlenmiş sahte raporların yol açabileceği ekonomik ve güvenlik risklerini azaltmaya yardımcı olacak.

OTO EKSPERTİZ MERKEZİ İŞLETMECİSİ NİHAT PELDEK, YAPAY ZEKA İLE DEĞİŞTİRİLEN SAHTE EKSPERTİZ...

OTO EKSPERTİZ MERKEZİ İŞLETMECİSİ NİHAT PELDEK, YAPAY ZEKA İLE DEĞİŞTİRİLEN SAHTE EKSPERTİZ RAPORLARINA KARŞI ALICILARIN ARAÇ ALMADAN ÖNCE KENDİ SEÇTİKLERİ MERKEZLERDE KONTROL YAPTIRMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da medikal sanayi sitesi için üreticiler ortak alana yöneliyor
images

Granola patateslerle ilaçsız üretim Korkuteli Kırkpınar'da büyüyor
images

İş Bankası icra kuruluna dört yeni genel müdür yardımcısı atandı
images

TAB Gıda dijital kanallar ve yurtdışı hamleleriyle büyümesini derinleştiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Devlet opera ve balesi'nde Can Atilla dönemi

Atabem kış kursları 16 merkezde 8 bine yakın öğrenciye ulaşıyor

Oyuncak arabadaki tutkudan Mercedes müzesine dönüşen koleksiyon

Zonguldak orman bölge müdürlüğünde 2026 hedefleri masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Trabzonspor, Hearts sınavına rejenerasyon ve taktik çalışmalarıyla başladı