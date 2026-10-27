geleceğe layık bir cumhuriyet inşa etme sorumluluğu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in kuruluşunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin ve milletin ortak iradesinin sonucu olarak tanımladı. Gider, Cumhuriyetin sadece geçmişin hatırlanması değil, geleceğe dair üstlenilen sorumluluklarla yaşatılması gerektiğini belirtti.

cumhuriyetin anlamı ve sahiplenme:

Gider, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin milletin kendi hayatına biçilen koşulları kabul etmeyip geleceğine sahip çıkmasının ifadesi olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, Cumhuriyet’i sahiplenmenin ölçüsünün söylem değil eylem olduğunu kaydetti ve şu noktaya dikkat çekti: 'Cumhuriyet’i sahiplenmenin ölçüsü, onu kimin daha çok anlattığı değil, bu ülkenin geleceği için kimin ne kadar sorumluluk üstlendiğidir'.

Milletvekili, Cumhuriyetin kuruluşunun ardındaki fedakârlıkları hatırlarken, bu mirasın sadece belirli bir düşünceye veya siyasi görüşe ait olmadığını; aksine milletin tamamının ortak değeri olduğunu ifade etti. Ona göre Cumhuriyetin gücü, farklılıklar içinde ortak gelecek hedeflerinde birleşebilme kabiliyetinden gelir.

çanakkale ruhu ve gelecek sorumluluğu:

Çanakkale’nin milli mücadele ve Cumhuriyet yolundaki önemine de değinen Gider, orada ortaya konulan iradenin yalnızca askeri bir zafer olmayıp, milletin birlikte hareket ederek bağımsızlık için neleri göze alabildiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Çanakkale'de farklı hayatlardan insanların omuz omuza durmasının, o dönemin ve sonraki yılların birlik ruhunu beslediğini aktardı.

Bu bağlamda Gider, geçmişin kahramanlıklarına sahip çıkmanın yanında, onlara layık bir gelecek kurma görevinin de önemine işaret ederek şunları söyledi: 'Bize düşen, geçmişin fedakarlıklarıyla övünmek kadar, o fedakarlıklara layık bir gelecek inşa etmektir'. Cumhuriyetin devamı için somut çalışmalara, hizmete ve toplumun her kesimini kapsayan politikalara vurgu yaptı.

Gider, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girilirken ortaya çıkan yeni sorumluluklara dikkat çekti. İlk yüzyılın birikimini ileriye taşıma hedefinin, siyasetin ve kamu yönetiminin ölçütü olacağını ifade etti.

Bu perspektiften hareketle Gider, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ikinci yüzyılın hedefleri arasında gördüklerini belirtti. Hedefleri; üretkenlik, bilim ve teknolojide ilerleme, bağımsız karar alma gücünü koruma, gençlere fırsatlar sunma ve vatandaş refahını artırma olarak sıraladı.

Gider, başarıyı yalnızca ortaya konan hedeflerin büyüklüğüyle değil, bu hedeflerin milletin günlük hayatına nasıl yansıdığıyla değerlendirmek gerektiğini ifade etti. Cumhuriyetin bir miras olduğunu, bu mirası gelecek nesillere daha güçlü şekilde devretme sorumluluğunun ortak olduğunu vurguladı.

Mesajını anma ve kutlama notuyla sonlandıran Milletvekili Ayhan Gider, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal uğrunda mücadele eden kahramanları, şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti. Gider, Cumhuriyetin bugün ortak bir emanet olduğunu söyleyerek milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ AYHAN GİDER, YAYIMLADIĞI MESAJLA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI.