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Spordata soruşturmasında 4 tutuklama, 4 adli kontrol kararı

İstanbul'da Spordata'da canlı bahislerin 7 saniye geciktirilerek oynatıldığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı; 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Spordata soruşturmasında 4 tutuklama, 4 adli kontrol kararı

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 23 Ekim'de düzenlenen operasyonla toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İddianın özü:

Soruşturmada, Spordata isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B. hakkında, canlı bahislerde oynatma süresinin 7 saniye geciktirilerek skorun belli olmasının ardından ortaklarına bahis oynatıldığı iddiası yer aldı. Bu yöntemin Spordata ile hizmet verdiği yasal bahis şirketlerinde zarara yol açtığı öne sürüldü.

Mali tespitler ve hukuki süreç:

Soruşturma kapsamında, bu uygulama sonucu toplam 12 milyon lira civarında zarar yaşandığı iddia edilirken, tutuklanan O.B.'nin hesaplarında ise 192 milyon liralık para giriş çıkışı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, kalan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma ve iddialarla ilgili işlem ve tespitlerin devam ettiği bildirildi.

Spordata soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest...

Spordata soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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